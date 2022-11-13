Его уничтожили бойцы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 95 ОДШБр.

Украинские защитники уничтожили вражеский беспилотник "Орлан".

Об этом сообщили Вооруженные силы Украины.

"Бойцами зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 95 ОДШБр уничтожен очередной российский БПЛА Орлан", - говорится в сообщении.

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Напомним, за сутки украинские защитники уничтожили 650 российских оккупантов.

Война в Украине: актуальные данные

Враг продолжает наступать на востоке страны. Россияне ведут штурмы на Бахмутском, Новопавловском и Авдеевском направлениях.

Противник нанес 4 ракетных и 23 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам подверглись более 25 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Винницкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подтвердил освобождение Херсона. Сейчас на правобережье области ВСУ проводят стабилизационные мероприятия. В то же время на левом берегу россияне совершенствуют фортификационное оборудование оборонительных рубежей.

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