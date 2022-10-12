Также по его словам, часть оккупантов прячутся в частных домах для того, чтобы пересидеть, или потом сдаться в плен и ехать домой в РФ.

На Луганщине украинские военные продолжают продвигаться вперед, оккупанты пытаются быстро строить многослойную систему обороны.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

"Наши войска продвигаются вперед, а российские войска пытаются очень стремительно выстроить многослойную линию обороны. Они строят в разных городах сооружения и весь первый участок линии фронта активно минируют. Это касается не только дорог, но и админзданий", - сказал он. Видео дня

Гайдай добавил, что определенное количество мобилизованных россиян, которые приезжают на Луганщину, имеют некоторый опыт боев или проходили службу. Такую категорию бросают на первую линию.

Также по его словам, часть оккупантов прячутся в частных домах для того, чтобы пересидеть или потом сдаться в плен и ехать домой в РФ.

Наступление ВСУ: ситуация на Луганщине

Как сообщал УНИАН, 5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации Луганщины.

По состоянию на 9 октября стало известно об освобождении ВСУ 7 населенных пунктов.

В частности, по словам Гайдая, это села Краснореченской поселковой громады Сватовского района: Новолюбовка, Невское, Грековка, а также села Коломыйчиской сельской громады Сватовского района: Новоегоровка, Надежда, Андреевка, Стельмаховка.

11 октября Гайдай высказал мнение, что продвижение украинской армии на Луганщине будет продолжаться, но не так стремительно, как на Харьковщине, поскольку российские войска успели подготовиться.

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