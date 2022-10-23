Еще около 40 оккупантов были ранены.

В районе Энергодара Вооруженные силы Украины уничтожили четыре гаубицы и боеприпасы врага, а также до 50 российских оккупантов.

Об этом речь идет в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что, по уточненной информации, подтверждено уничтожение личного состава и техники врага за 22 октября.

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"В районе города Энергодар в результате огневого поражения было уничтожено 4 гаубицы Д-30, 3 грузовика с боеприпасами, до 50 военнослужащих противника, еще около 40 - ранены. На одном из направлений поражены 2 единицы РСЗО "Ураган" врага вместе с боевыми расчетами", - говорится в сообщении.

Энергодар под оккупацией РФ

Энергодар - это город-спутник Запорожской атомной электростанции. Российские оккупанты захватили этот город и Запорожскую АЭС 4 марта.

Противники не раз открывали огонь по Энергодару, а также попадали по территории ЗАЭС, из-за чего возникали проблемы с электроснабжением.

7 октября Дмитрий Орлов сообщил, что в Энергодаре были мощные обстрелы, из-за которых в городе внезапно исчезло электричество, а также водоснабжение.

8 октября в результате вражеских обстрелов была полностью обесточена Запорожская АЭС, и начали работать дизельные генераторы.

11 октября 2022 года стало известно о том, что оккупанты заставляют сотрудников ЗАЭС подписывать контракты с "Росатомом".

11 октября оккупанты похитили топ-менеджера ЗАЭС.

14 октября В МАГАТЭ заявили о приближении к созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС.

Как рассказали в НАЭК "Энергоатом", 19 и 20 октября из центров компактного проживания российских военных и оккупационной "администрации" города начали вывозить награбленное имущество.

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