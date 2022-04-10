За эту неделю на Донбассе украинские военные отбили 51 вражескую атаку, уничтожили 39 танков, 22 артиллерийские системы, 17 беспилотных летательных аппаратов, 4 самолета и 6 вертолетов.

На Донбассе за сутки отбито 4 атаки российских захватчиков, уничтожено 3 вертолета, 5 танков и 8 артиллерийских систем.

Об этом сообщает Операция объединенных сил в социальной сети Facebook.

"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 4 атаки врага", - говорится в сообщении.

Также Украинские воины нанесли потери российским оккупантам.

"Сегодня, 10 апреля, украинские защитники уничтожили 5 танков, 8 единиц бронированной техники, 6 военных автомобилей и 8 артиллерийских систем противника", - отмечается в сообщении.

В то же время подразделения противовоздушной обороны сбили три вертолета и два беспилотных летательных аппарата захватчиков.

"В целом, в течение текущей недели военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 51 вражескую атаку. Уничтожили 39 танков, 70 единиц бронированной и 55 единиц автомобильной техники, 22 артиллерийские системы, 17 беспилотных летательных аппаратов, 4 самолета, 6 вертолетов и 5 крылатых ракет противника", - сказано в сообщении.

Напомним, представитель Пентагона прокомментировал смещение внимания России на Донбасс.

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