Ресурсы оккупантов исчерпаны, уверен советник главы Офиса президента.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что у России закончились боеспособные солдаты, которых можно привлечь в Украине.

Об этом он рассказал в интервью российскому адвокату и правозащитнику Марку Фейгину.

"На городе российских командиров, я бы придержал второй эшелон военных. Неизвестно, как все обернется. Вдруг мы начнем наступать (на Донбассе - УНИАН), надо будет отбиваться, а чем они будут отбиваться. Это последние солдаты "великой России" и больше нет. Россия пуста. И сейчас два одиноких моджахеда захотят захватить Россию, они ее возьмут полностью, дойдут, куда захотят. Русские солдаты либо здесь, либо на границе, либо в земле", - сказал Арестович.

Война России против Украины

Россия вторглась на территорию Украины утром 24 февраля, сопровождая наступление авиаударами по военным объектам.

После неудачных попыток захватить столицу войска агрессора сосредоточились на терроре местного населения. Сообщается о случаях расстрелов, изнасилования, преследования и пытки в ряде временно захваченных оккупантами городов и сел.

В конце марта разгромленные украинскими защитниками вражеские силы были вынуждены покинуть Киевскую и Черниговскую области. Сейчас оба региона зачищены от армии РФ.

Русское командование перегруппировывает войска для наступления с востока. Разведка считает, что РФ попытается захватить Мариуполь и двигаться дальше на юг.

При этом наступление в районе Донбасса, по информации советника главы ОП Алексея Арестовича, уже начался.

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