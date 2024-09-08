Сейчас прорабатывается вариант катастрофы самолета, который будет приемлем для общества.

Настоящая версия катастрофы в Украине первого истребителя F-16 не обнародуется.

Об этом авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко сказал в эфире на Радио NV. "Должны выяснить причины. После этого проработать версию, приемлемую для общества. Сейчас, на втором этапе, она немножечко буксует", - сказал Романенко.

Он отметил, что в СССР всегда было три варианта расследования авиакатастроф.

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"Первый был реальный. Когда знали, что произошло и причины. Второй - официальный. Когда промышленность говорила, что это ошибка пилота. А Воздушные силы говорили, что это машина с недостатками. И третий - вариант для общества", - сказал Романенко.

По его убеждению, относительно катастрофы истребителя F-16, Воздушным силам ВСУ уже все было понятно "за неделю".

В то же время, он сказал, что сейчас в Украине нет авиапромышленности, поэтому второй вариант отпадает.

"Третий вариант. Готовится вариант, который бы устроил общество и не только наше", - добавил Романенко.

Авиакатастрофа истребителя F-16

26 августа во время массированного российского ракетного обстрела Украина потеряла первый американский истребитель F-16. По предварительным данным, хотя инцидент и произошел во время российской атаки, истребитель не был сбит вражеским огнем. Авиакатастрофа могла произойти в результате ошибки пилота или из-за механической неисправности. Этот вопрос надо выяснить. Пилот самолета погиб.

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