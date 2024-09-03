Потеря одного самолет F-16 не сможет повлиять на возможности ВСУ на поле боя.

Пока неизвестно, как именно Украина потеряла первый истребитель F-16, заявил в интервью "Новинарне" бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий.

"Мы не знаем, как именно Украина потеряла F-16. Мы точно знаем, что он не был сбит россиянами, поскольку это было в глубине нашей территории. А дальше есть три варианта: неисправность самолета, ошибка пилота и дружественный огонь. Это три варианта, которые для меня равновероятны. Для всех трех есть предпосылки", - сказал Дикий.

Также, эксперт объяснил, почему потеря одного самолета не повлияет на ход войны с военной точки зрения: "5 или 6 машин в принципе могут изменить ситуацию в войне. Открываем Википедию - сколько тысяч самолетов было задействовано во Второй мировой. Уменьшаем в 10 раз и мы получим сотню самолетов. Это те числа, которые влияют на ход войны".

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В то же время он отметил, что потеря даже одного самолета F-16 может повлиять на дискуссии на Западе относительно передачи Украине военной помощи.

"Это может быть, но не потому, что военные испугаются. Как раз западные военные прекрасно знают, что даже в гораздо лучше подготовленных операциях вроде иракского или афганского вторжения, где они воевали со значительно более слабым врагом... все равно френдлифаер был на каждом шагу. К сожалению, френдлифаер - это неизбежное зло в любой войне. Но для политиков - это совсем другая история. Для тех, кто вообще не хочет давать нам F-16 - дали замечательный, просто козырный аргумент", - пояснил Дикий.

Потеря F-16

29 августа в Генштабе подтвердили потерю самолета F-16 и гибель пилота. Сейчас для выяснения причин назначена специальная комиссия Минобороны, которая работает в районе падения самолета.

По мнению аналитиков из Института изучения войны, любая потеря среди и без того ограниченного количества предоставленных Украине самолетов F-16 и подготовленных пилотов окажет значительное влияние на способность Украины использовать F-16 в ближайшей перспективе как часть своей объединенной системы противовоздушной обороны или для поддержки действий в классе "воздух-земля".

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