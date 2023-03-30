В РФ осталось 15% запаса высокоточных ракет, если сравнивать с периодом начала полномасштабного вторжения.

В ближайшее время россияне не будут прибегать к тактике массированных ракетных ударов по Украине. Представитель ГУР МО Андрей Юсов в интервью Gazeta.ua предположил, что у Кремля изменились цели этих атак.

Ранее целью поражения во время массовых ракетных ударов были попадания в энергетическую инфраструктуру. Благодаря этому россияне пытались достичь блэкаута. Однако план провалился. Теперь же целями являются военные объекты.

"Наиболее вероятными целями могут снова стать военные объекты, пути снабжения и все, что связано с подготовкой к продолжению процесса деоккупации украинских территорий. Враг будет пытаться сорвать наше наступление", - заявил Юсов.

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Кроме этого представитель ГУР опроверг мнение, что россияне применяли дроны во время воздушных атак именно зимой из-за особенностей погоды. Однако таких массированных атак, как тогда, в ближайшее время не предвидится.

"Погодные условия влияют. Но не сезоны. То есть не температурный режим. Дождь и ветер могут повлиять. Поэтому дроны могут использовать в разное время года. Но таких массированных ударов, которые были, мы уже, наверное, в ближайшее время не увидим. По крайней мере, с такой регулярностью. Хотя враг ставит задачу и по получению новых беспилотников, и налаживанию своего производства", - сообщил Юсов.

Россияне потратили очень много ударных беспилотников с большой интенсивностью, что не может компенсировать иранское производство. Однако Москва и Тегеран заключили очередной договор о закупке дронов.

"С Ираном есть договоренность, и поставки были. Но подписанный контракт не означает разовую передачу. До последних ударов у рашистов оставалось примерно 200 иранских дронов. Использовали около 800. Нет такого производства, которое может компенсировать потраченное количество", - добавил Юсов.

Также представитель ГУР сообщил, что у России осталось 15% запасов высокоточного оружия, которое было по состоянию на 24 февраля 2022-го года. Из-за этого угроза для гражданского населения все еще не исчезает.

Ракетные удары по Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, крупнейшая на данный момент ракетная атака РФ по Украине за 2023-ый год случилась 9 марта. Тогда россияне выпустили 81 ракету. Тогда, в том числе, одна из них попала в жилую зону на Львовщине, в результате чего погибли четыре человека. Также пострадали и другие регионы Украины.

Глава украинского Минобороны Алексей Резников 11 марта заявил, что Россия нанесла 15 массовых ракетных атак по Украине. С октября прошлого года РФ выпустили более 820 крылатых ракет.

18 марта россияне атаковали Украину 16-ю иранскими ударными беспилотниками. Украинскими силами ПВО было уничтожено 11"Шахедов".

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