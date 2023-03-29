Среди них один носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп до - четырех ракет.

В Черном море вражеская группировка уменьшилась до четырех кораблей, сообщает пресс-центр Командования Военно-Морских сил ВС Украины.

Как отмечается, по состоянию на 29 марта в Черном море на боевом дежурстве находится четыре вражеских корабля, из них один носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп до - четырех ракет.

В Азовском море - один вражеский корабль, в Средиземном море - до семи вражеских кораблей, из них три - носители крылатых ракет "Калибр", общий залп - до 20 ракет.

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Россия меняет тактику ударов по Украине - что известно

27 марта Россия выпустила 15 дронов-камикадзе по Киеву и Днепропетровской области, 14 БПЛА, по информации ВВС, были обезврежены еще в воздухе силами ПВО.

Обломки иранско-российского дрона упали на столичное админздание, без жертв. Один из БПЛА, атаковавший Днепетровщину, ударил по местному предприятию.

В то же время спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что во время воздушной атаки РФ обошла южные регионы, что может свидетельствовать о изменение тактики ударов агрессора.

В ВСУ ранее отмечали, что РФ пытается усовершенствовать тактические приемы атак. Эксперты прогнозируют продолжение нанесения Россией ракетных ударов по критическим объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, центрам "принятия решений".

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