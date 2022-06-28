Во Львовской области, в частности, налаживают взаимодействие с Волынью.

Львовская область готовится к вероятной атаке из Беларуси, в частности, создаются дополнительные оборонные, а также инженерные сети.

Проводится налаживание взаимодействие с Волынской областью, которая непосредственно граничит с беларуской территорией, рассказал на брифинге первый заместитель главы Львовской областной военной администрации Андрей Годик.

По словам чиновника, задача львовских властей - ко всему быть готовыми, и эта готовность есть.

"…Но прежде всего нужно быть готовыми к усилению ракетных и авиационных ударов с северного направления", - предупредил он.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись на украинскую территорию, в частности, из Беларуси. Также из беларуской территории не раз обстреливали нашу землю.

28 июня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что в Гомельской области Беларуси с этого дня и по 16 июля запланировано проведение военных сборов с военнообязанными, и возможны провокации.

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