Генпрокурор Украины пригрозила президенту РФ.

Генпрокурор Ирина Венедиктова обратилась к россиянам и пригрозила президенту РФ Владимиру Путина.

По словам чиновницы, украинская сторона докажет в справедливом суде, что глава РФ - "убийца и главный военный преступник 21 века".

Обращение Венедиктовой - полный текст:

"Граждане России, если вы не прекратите эту войну - вы соучастники и пособники самых тяжких военных преступлений, преступлений против мира и человечности, развязывания и ведения агрессивной войны, массовых убийств мирного населения, применения оружия массового уничтожения и запрещенных международным правом видов вооружения. Сроков давности за них нет.

Вчера диверсанты расстреляли семью с 3-мя детьми в Киеве. Погибли родители и одна из дочерей, которая училась в 4 классе. В Херсонской области ваши войска обстреляли скорую помощь с ранеными - водитель и пациент сгорели.

Ваши ракеты бьют по жилым районам и населенным пунктам. Погибают и получают тяжелые ранения дети, люди пожилого возраста и женщины.

Вооруженные силы РФ систематически демонстрируют пренебрежительное отношение к законам и обычаям ведения войны, они постоянно совершают атаки на объекты гражданской инфраструктуры, которые находятся под защитой международного гуманитарного права.

Войска агрессора нанесли сотни ударов крылатыми и баллистическими ракетами по гражданскому населению. Десятки таких ударов были направлены на детские сады и школы, больницы, где находились самые маленькие украинцы.

Только за сегодняшнюю ночь захватнические войска РФ нанесли удары по объектам гражданской и критической инфраструктуры, среди которых:

- нефтебаза в Василькове;

- газопровод в Харькове;

- захоронение ядерных отходов в Киеве.

Все эти объекты не являлись законными военными целями с точки зрения международного гуманитарного права. От ударов по этим объектам в первую очередь страдает гражданское население.

Расплачиваться за это будут нынешние и будущие поколения россиян.

Вы при всех потугах вашей пропаганды, которая заливает вам мозги и сердца, не представите меня - до 40 лет жившую в русскоязычном Харькове с фамилией Венедиктова, радикалкой. А националисты - мы все. Националисты - украинцы от Керчи, Донецка и до Львова, Ужгорода и Тернополя. Националисты - это те, кто любит свою родину.

И мы на своей земле. В своей стране. И вас не звали. И ничего не сделали такого, чтоб пришёл грязный русский танк. Наша нация сшивается и крепнет. И мы победим! У вас нет шансов. Мы все равно победим. Потому что за нами правда.

Гражданин Путин. Обычно я не называю фамилии и чту презумпцию невиновности. Но не в вашем случае. Мы докажем в справедливом суде, что вы убийца и главный военный преступник 21 века. Это я вам официально заявляю. Как Генеральный прокурор суверенного государства Украина в своих границах, а не в ваших. Как возможный будущий главный государственный обвинитель в международном суде. Придёт время - мы скажем это вам в Гааге в глаза".

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.