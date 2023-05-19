Журналисты выяснили, что транснациональная преступная империя Пригожина успешно работает в условиях западных санкций.

Евгений Пригожин закупил в Китае десятки тысяч касок в конце прошлого года, когда принадлежащая ему "Группа Вагнера" рекордно увеличилась за счет притока заключенных из тюрем. Об этом пишет Financial Times на основе анализа таможенных деклараций.

Издание выяснило, что подконтрольные Пригожину компании, используемые для обеспечения операций "Вагнера" в Африке, продолжали свободно закупать и продавать различные товары через международные рынки. И все это происходило в условиях "шквала западных санкций", введенных против "Группы Вагнера", признанной "транснациональной преступной организацией".

На основе таможенных деклараций журналисты выяснили, что связанная с "Вагнером" российская компания Broker Expert, не попавшая ни под какие санкции, закупила четырьмя партиями 20 000 шлемов на полимерной основе общей стоимостью около 2 млн долларов у небольшой китайской компании Hangzhou Shinerain Import And Export Co в ноябре и декабре прошлого года. При этом китайская компания утверждает, что шлемы предназначены для "игрового использования".

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Пригожин в комментарии FT заявил, что он "никогда не слышал названия компании", купившей шлемы. В то же время китайская компания-продавец шлемов имеет явные признаки "фирмы-прокладки": у нее в штате от 5 до 15 сотрудников, а основной ее специализацией является продажа женской одежды.

"Мы частная компания, не вмешиваемся в национальные или военные вопросы и соблюдаем закон. Мы производили шлемы для использования в играх", — заявили китайцы, уточнив, что проданные ими шлемы не годятся для защиты на поле боя.

В российской декларации на ввоз касок тоже указано, что они "не предназначены для использования в военных целях".

Журналисты также обнаружили, что упомянутая компания Broker Expert продолжала доставлять товары на подконтрольные Пригожину предприятия в Африке через порт Дуала в Камеруне. В частности, в августе прошлого года компания поставила электрогенераторы, сварочные электроды и огнеупорные изоляционные материалы для подконтрольной Пригожину лесозаготовительной компании в Центральноафриканской Республике.

"Это подчеркивает очевидную неспособность западных санкций, включая такие меры, как замораживание активов и запрет на доступ к средствам, лишить группу наемников возможности финансировать себя за счет зарубежных операций Пригожина с природными ресурсами", – пишет FT.

Как Россия обходит санкции

По данным Financial Times, Россия продолжает закупать подсанкционные товары, в том числе военного назначения, у западных компаний в обход санкций. Одна из схем, которая используется для этих целей – это фальшивый транзит санкционки через территорию РФ, когда товар просто оседает в России.

Другая схема – это реэкспорт санкционных товаров через третьи страны. Одним из основных хабов такого серого импорта является Армения. Также помогают России обходить санкции Турция, Казахстан и другие страны центральной Азии.

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