Он выразил мнение, что наемники этой ЧВК не станут прорывать Сувалкский коридор.

Утверждения о том, что наемники ЧВК "Вагнер" якобы будут заходить в Сувалкский коридор исходят от российских пропагандистов, а домыслы провоцируют сами же "вагнеровцы".

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он отметил, что ранее около сотни "выгнеровцев" выдвинулись в направлении Сувалкского коридора, чем вызвали повышенную готовность у польских военных.

Эксперт отметил, что, на сегодняшний день в Беларуси размещено от 4 до 5 тыс "вагнеровцев". "Сам по себе лагерь в районе села Цель может спокойно принять 8 тыс. тел и даже больше, если потесниться. Но если рассмотреть потенциал 8 тыс. "вагнеровцев", способны ли они прорубить Сувалкский коридор? Не буду томить - нет", - констатировал Коваленко.

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Он напомнил, что функционал ЧВК "Вагнер" это не войсковые операции, а гибридные, а прорыв Сувалкского коридора это исключительно войсковая операция. "Последняя войсковая операция у ЧВК "Вагнер" это поход на Бахмут. Помните результат этой операции?", - отметил аналитик и напомнил, что в Бахмуте по разным оценкам наемники потеряли от 30 до 50 тыс. человек.

"А теперь, представим себе как 8 тыс. "вагнеровцев", без тяжелой техники, ББМ и артиллерии, будут прорывать почти 100 км Сувалкского коридора. А, что же польская армия? Почти 60 тыс. поляков будут стоять в сторонке и смотреть как зэки на буханках и пикапах с пулеметами "Максим" рассекают по трассе 651?", - задался вопросом аналитик.

По мнению Коваленко, от "вагнеровцев" для Польши, а так же Литвы и Латвии может быть только угроза диверсионно-террористической деятельности в приграничной зоне. "Остальные угрозы исключаются. Если только у Москвы нет цели полностью избавиться от ЧВК "Вагнер" и бросить их в суицидальную миссию. Но это не так", - констатировал Коваленко.

"Вагнеровцы" в Беларуси

Наемники ЧВК "Вагнер" начали массово прибывать в Беларусь после неудавшегося бунта в конце июня.

Украинские пограничники вчера сообщали, что в Беларуси находились примерно 5 тыс. "вагнеровцев".

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