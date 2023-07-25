Ранее о том, что российские наемники просятся на "экскурсию" в Польшу заявлял глава Беларуси Александр Лукашенко, который приютил часть "вагнеровцев" после попытки бунта в РФ.

Бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович оценил скрытую угрозу лидера Беларуси о том, что наемники ЧВК "Вагнер" его напрягают своими просьбами "съездить" в польский город Жешув.

Отметим, что соответствующим заявлением Александр Лукашенко отметился во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Питере 23 июля. Как отметил Арестович в эфире с российским блогером Марком Фейгиным, в Польше отнеслись к угрозе диктаторов серьезно.

Об этом свидетельствует заявление Варшавы о создании специального саперного батальона для защиты восточной границы (речь идет о Сувалкском коридоре. Часть территории пролегает вдоль Калининградской области РФ и Гродненской области Беларуси): "Я так понимаю, они будут укреплять границу. Сам по себе инженерный батальон не должен никому противостоять, но, тем не менее... Они это (угрозу - УНИАН) воспринимают достаточно серьезно", - указал Арестович.

"Еще раз напоминаю, "Вагнер" появился в Беларуси неслучайно. Гипотеза заключается в том, что Кремль эскалирует ситуацию, поднимает ставки методом создания нескольких угроз и нескольких переговорных площадок, чтобы сторговаться. Это выход из сделки (зерновой - УНИАН) и удары по зерновой инфраструктуре Украины, то есть создается угроза голода для некоторых стран Ближнего Востока и Северной Африки с перспективой потока новых беженцев в Европу и моральной ответственности Европы за "недопоставленный" хлеб", - указал Арестович.

По его словам, создание угрозы с территорий Беларуси через размещение "вагнеровцев" гармонично вписывается в цепочку шантажа Кремля и информационного нагнетания, которым традиционно занимается Россия: "Из этого всего следует, что в никакой Жешув они, конечно же, не собираются. Но собираются куда-то в другое место. Хотя, не исключено, что будут показывать и там, и там...", - считает Арестович.

При это он отметил, что рациональные доводы говорят в пользу того, что Беларусь и РФ не решатся атаковать территории НАТО. Однако такие оценки давать преждевременно, так как вторжение в Украину тоже было "нерациональным".

"Вторжение как таковое - это крайний сценарий, который нельзя сбрасывать со счетов... В трезвом размышлении ожидать, что "Вагнер" попрет на Вильнюс или Даугавпилс в Латвии, который совсем близком к границе... Рациональных доводов мало. Потому что НАТО оперативно отреагирует. Очень много рациональных доводов в пользу того, что "нет". Но, я напоминаю, в пользу отсутствия войны с Украиной, было еще больше рациональных доводов", - подчеркнул Арестович.

Лукашенко заявил Путин, что ЧВК "Вагнер" его "напрягают"

Напомним, 23 июля во время встречи с Путиным в Питере Лукашенко на камеру объявил о том, что наемники ЧВК "Вагнер" враждебно настроены по отношению к Польше из-за военной поддержки Украины: "У них настроения плохие", - отмечал Лукашенко.

Он рассказал Путину, что "вагнеровцы" напрягают его постоянными просьбами поехать на "экскурсию" в Польшу. В этом контексте он упомянул, что наемники просят у него разрешение посетить польский Жешув.

Как позже оценил украинский военный эксперт Роман Свитан, намеки Путина и Лукашенко - очередная бессодержательная угроза, ведь несколько тысяч "вагнеровцев" вряд ли пойдут воевать с сотнями тысяч польских бойцов, подготовленных по стандартам НАТО. Путин и Лукашенко пытаются напугать "польского ежика голой задницей", считает Свитан.

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