В Запорожской области враг ударил ракетой по жилому дому.
"Враг решил похоронить двух мальчишек. Живьем", - сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
По словам Старуха, вражеская ракета ударила по дому, в котором находились дети.
"Они выдержали, стена - нет. Двое героев, трех и пятнадцати лет. Они выжили там, где не выдержал камень. Они будут жить, потому что должны. Они одержат победу", - подчеркнул председатель ОВА.
Обстрелы Запорожья оккупантами: подробности
16 декабря россияне атаковали Запорожье: по городу было нанесено около 12 ракетных ударов.
5 декабря в результате ракетного удара оккупантов в селе Новософиевка Запорожского района погибли два человека, еще трое получили ранения.
В ночь на 23 ноября российские захватнические войска обстреляли ракетами родильное отделение больницы в Запорожской области: погиб младенец.