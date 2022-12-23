Вражеская ракета ударила по дому, в котором находились дети.

В Запорожской области враг ударил ракетой по жилому дому.

"Враг решил похоронить двух мальчишек. Живьем", - сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

По словам Старуха, вражеская ракета ударила по дому, в котором находились дети.

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"Они выдержали, стена - нет. Двое героев, трех и пятнадцати лет. Они выжили там, где не выдержал камень. Они будут жить, потому что должны. Они одержат победу", - подчеркнул председатель ОВА.

Обстрелы Запорожья оккупантами: подробности

16 декабря россияне атаковали Запорожье: по городу было нанесено около 12 ракетных ударов.

5 декабря в результате ракетного удара оккупантов в селе Новософиевка Запорожского района погибли два человека, еще трое получили ранения.

В ночь на 23 ноября российские захватнические войска обстреляли ракетами родильное отделение больницы в Запорожской области: погиб младенец.

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