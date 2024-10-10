Вражеские войска недавно продвинулись вблизи Северска Донецкой области, сообщили аналитики.

Российские оккупационные войска могли снова захватить Волчанский агрегатный завод Харьковской области и, вероятно, оккупировали Верхнекаменское Донецкой области. Об этом информирует Институт изучения войны (ISW).

"Российские войска недавно продвинулись вглубь Волчанска на фоне продолжения наступательных операций на севере Харьковской области 7, 8 и 9 октября. Опубликованные 7 октября геолокационные кадры, на которых видно, как российский солдат поднимает российский флаг на здании Волчанского агрегатного завода, указывают на то, что российские войска, вероятно, захватили завод", – говорится в отчете аналитиков.

Также вражеские войска недавно продвинулись вблизи Северска Донецкой области на фоне продолжения российских наступательных операций в этом районе 7, 8 и 9 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 7 и 8 октября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к востоку от Григорьевки (к северо-востоку от Северска) и в западную часть Верхнекаменского (к востоку от Северска).

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По словам аналитиков ISW, это свидетельствует о том, что российские войска, вероятно, захватили Верхнекаменское.

Война в Украине: агрегатный завод в Волчанске

В конце сентября стало известно, что бойцы Главного управления разведки освободили от российских захватчиков агрегатный завод в Волчанске. Территория завода была передана под контроль ВСУ после зачистки всех 30 зданий объекта.

Примечательно, что глава Главного управления разведки Кирилл Буданов лично участвовал в операции по освобождению Волчанского агрегатного завода.

Представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев отмечал, что после зачистки объекта россияне пытались уничтожить агрегатный завод в Волчанске. Они били по нему огнеметной системой и управляемыми авиационными бомбами.

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