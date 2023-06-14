Также он должен был передать врагу информацию о маршрутах перевозки иностранного вооружения и военной техники Сил обороны на линию фронта.

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили российского "крота", который хотел "слить" российским оккупантам направления украинского контрнаступления.

Об этом речь идет в сообщении на сайте Службы безопасности Украины. Отмечается, что военная контрразведка Службы при содействии руководства ВСУ провела многоэтапную спецоперацию в Днепропетровской области. В ее результате был разоблачен еще один агент Главного управления генерального штаба Вооруженных сил России (более известный как ГРУ).

"Злоумышленником оказался житель Энергодара, который еще до начала полномасштабного вторжения РФ вступил в ряды ВСУ. Там он проходил военную службу в одном из гарнизонов в Днепропетровской области", - рассказали в СБУ.

По данным следствия, в конце прошлого года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки.

"По указанию агрессора фигурант собирал информацию о планах участия украинских войск в боевых операциях на фронте. Накануне контрнаступления ВСУ российский агент получил " срочную "задачу от своего" куратора" – выяснить дату начала и основные направления украинских контрударов", - говорится в сообщении.

Также предатель должен был передать захватчикам маршруты перевозки иностранного вооружения и военной техники Сил обороны на линию боестолкновений.

Кроме того, он пытался установить каналы радиосвязи в боевых подразделениях украинских войск.

Сотрудники Службы безопасности своевременно разоблачили российского агента, задокументировали его преступные действия и задержали во время выполнения вражеского задания.

"По данным следствия, фигурант в начале разведывательно-подрывной деятельности поддерживал коммуникацию с агрессором через свою мать, которая осталась во временно оккупированном Энергодаре и попала в поле зрения гру", - добавили в СБУ.

Впоследствии предателя вывели на прямую "связь" с российской военной разведкой. Для коммуникации они использовали мессенджер Телеграмм.

Так, на основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса ("Государственная измена, совершенная в условиях военного положения").

Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Предатели в Украине

На Прикарпатье к 15 годам лишения свободы был заочно приговорен наемника российской частной военной компании "Вагнер". Житель Харцызска Донецкой области в 2014 году перешел на сторону врага. Мужчина принимал активное участие в деятельности террористической организации "ДНР", а затем - ЧВК "Вагнер".

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