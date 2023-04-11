Российские боевики получили от 8 до 15 лет заключения.

В Украине осуждены еще восемь боевиков, которые штурмовали Бахмут и разведывали позиции Вооруженных сил Украины в Херсонской области.

Как сообщает Служба безопасности Украины, собраны "обоснованные доказательства вины" еще восьмерых участников оккупационных группировок страны-агрессора, попавших в плен украинских защитников во время боевых столкновений на восточном и южном фронтах.

По материалам СБУ суд назначил захватчикам от 8 до 15 лет заключения. В частности, среди осужденных - помощник гранатометчика так называемого "батальона призрак".

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С 2014 года он воевал против сил АТО, после полномасштабного вторжения штурмовал города в Донецкой и Луганской областях, а во время одной из вражеских наступательных операций злоумышленник попал в плен вблизи Бахмута.

Также в СБУ рассказали, что тюремные сроки получили двое боевиков из состава 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса ВС РФ, которые вместе с другими оккупантами дежурили на российских блокпостах в захваченных городах Донецкой области, проводили артобстрелы позиций украинских войск на территории региона.

Еще один осужденный злоумышленник - имел задачу обнаруживать беспилотные летательные аппараты Сил обороны на временно оккупированной территории Луганской области.

"К 15 годам заключения также приговорен боевик, который в начале полномасштабного вторжения находился в тюрьме на территории временно захваченной части Донецкой области. Впоследствии захватчики предложили ему "амнистию" при условии вступления в 100-ю отдельную мотострелковую бригаду ВС РФ. В течение 20 дней бывший заключенный участвовал в штурме Бахмута и попал там в плен", - сообщили в спецслужбе.

Кроме того, реальный срок заключения получил житель Херсонщины, который в первый день полномасштабного вторжения добровольно перешел на сторону врага.

Вместе с российскими военными из 56-го полка воздушно-десантных войск РФ он собирал разведданные о перемещении подразделений ВСУ на южном направлении.

Также на Полтавщине по материалам СБУ к 15 годам тюрьмы приговорены два жителя Горловки, которые накануне 24 февраля прошлого года добровольно вступили в ряды оккупантов, а затем участвовали в штурме населенных пунктов Донецкой области.

"На основании собранных доказательств этих и других злоумышленников суд признал виновными по пяти статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена), ч. 7 ст. 111-1 (добровольное участие гражданина Украины в незаконном вооруженном формировании, созданном на временно оккупированной территории), ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях)", - отметили в СБУ.

Суды над российскими преступниками

Как сообщал УНИАН, в Украине будут судить подполковника, двух сержантов и рядового 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии РФ, которые пытали жителей Бучи и имитировали их казнь.

Также за убийство и имитацию казни мирных жителей Киевщины будут судить заместителя командира боевой машины ВС РФ.

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