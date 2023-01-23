Продолжается установка долговременных фортификационных сооружений на опорных пунктах подразделений из состава группировки сил и средств обороны Киева.

Заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Павлюк заявил о продолжении работы по инженерному укреплению рубежей обороны Киева и области. Сейчас осуществляется обустройство огневых точек на вероятных путях продвижения врага.

По словам Павлюка, продолжается установка долговременных фортификационных сооружений на опорных пунктах подразделений из состава группировки сил и средств обороны Киева. Он показал в Telegram как проходят работы.

"Продолжается установка и обустройство огневых сооружений на вероятных путях продвижения противника. Кроме того, продолжается процесс оборудования укрытий для защиты личного состава", - написал генерал.

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Он рассказал, что для обустройства укрытий используются железобетонные сооружения. Их устанавливают ниже уровня поверхности почвы. Павлюк пояснил, что сооружения такого типа позволят максимально эффективно и безопасно организовать работу командно-наблюдательных пунктов, а также взводных и ротных опорных пунктов.

Война в Украине: угроза с севера

В конце прошлого года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что РФ предпримет еще одну попытку захватить Киев. Позже украинские пограничники отмечали, что сил, которые Россия собрала в Беларуси, не хватит для нового наступления.

Как писал УНИАН, аналитики Американского Института изучения войны (ISW) не исключают, что Россия готовит новое наступление из Беларуси, однако не в ближайшие недели.

Военный эксперт Олег Жданов оценил угрозу проведение Россией десантной операции с целью захвата Киева. По его мнению, такой сценарий маловероятен.

20 января город Киев исключен из перечня территорий возможных боевых действий.

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