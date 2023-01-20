Соответствующий приказ Минреинтеграции был зарегистрирован Министерством юстиции.

Город Киев исключили из перечня территорий возможных боевых действий. Об этом говорится в Telegram-канале Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Приказом Минреинтеграции город Киев исключен из перечня территорий возможных боевых действий", - отмечается в сообщении.

В министерстве отметили, что в конце прошлого года правительство приняло постановление №1364, которым определен механизм формирования единого перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией. Этот перечень периодически обновляется соответствующим приказом Минреинтеграции.

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"Так, приказом от 13 января 2023 года №14 внесены изменения в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией. Согласно приказу, город Киев исключен из перечня территорий возможных боевых действий", - говорится в сообщении.

Этот приказ Минреинтеграции был зарегистрирован Министерством юстиции Украины 16 января. Также украинцам напомнили, что Минреинтеграции утверждает приказ по согласованию с Министерством обороны на основании предложений соответствующих областных и Киевской городской военных администраций.

Новости Киева

Недавно стало известно, когда уберут новогоднюю елку с Софийской площади в Киеве. Она простоит до 20 января. Иллюминация продолжит работать по сей день, согласно графику, то есть с 17:00 до 21:00. Кроме этого, киевляне выбрали новые названия для станций метро "Дружбы народов" и "Площади Льва Толстого". Жители столицы путем электронного голосования поддержали переименование станции метро "Дружбы народов" в "Зверинецкая" в честь исторического названия местности, где она сооружена.

Сегодня, 20 января, в Киеве слышали мощные взрывы. Однако жителей столицы уже успокоили. Гражданам советуют сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

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