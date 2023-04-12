Построенная полоса препятствий предусматривает комплексную подготовку сразу для двух-трех подразделений.

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, как тренируются украинские военные в Северной операционной зоне. Об этом Наев сообщил в Telegram.

"Сейчас обстановка в Северной операционной зоне позволяет не только постоянно укреплять оборону, но и целенаправленно заниматься получением военнослужащими военного мастерства", - отметил он.

По словам Наева, построенная полоса препятствий предусматривает комплексную подготовку сразу для двух-трех подразделений и включает в себя действие в составе отделения.

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В частности, командиры отделений здесь приобретают умения относительно руководства и лидерских качеств, а их подчиненные военнослужащие отрабатывают вопросы обкатки танками, развертывания в боевые порядки, преодоления различных препятствий, имитирующих настоящие боевые действия.

Ситуация на фронте сегодня-последние новости

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки ВСУ отбили более 70 атак россиян. Самой горячей точкой фронта стала Марьинка.

Также за прошедшие сутки украинская авиация нанесла 13 ударов по позициям оккупантов. Защитники Украины сбили два вражеских беспилотника.

Между тем потери россиян в Украине пересекли новую "красную" черту - более 180 тысяч захватчиков.

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