По словам Наева, сейчас угрозы нет, но ситуация может измениться.

Непосредственной угрозы удара по Украине от российско-белорусских военных учений "Запад-2021" пока нет.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

"Нам известно количество полигонов, количество войск этих учений. И в настоящее время, прямо сейчас непосредственной угрозы, в частности, со стороны ударных группировок, также соответствующих подготовительных мер по агрессии по отношению к Украине не видно. Но обстановка динамичная, она изменится. Мы отслеживаем ситуацию, и мы знаем когда, что и какие адекватные меры принять", - сказал Наев.

Также он сообщил, что обменивался данными по этим учениям со своим польским коллегой.

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"Я общаюсь с командующим Оперативного командования видов Вооруженных сил республики Польша и мы координируем наши действия. Что известно нам, мы делимся с нашими польскими коллегами, и наоборот", - отметил он.

Военные учения России и Беларуси "Запад-2021"

10 сентября РФ и Беларусь начали совместные стратегические учения "Запад-2021". По информации российского Минобороны, практические действия войск стартовали одновременно на девяти полигонах на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Республике Беларусь.

По официальным данным, в учениях принимают участие около 200 тысяч военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в частности, более 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

На территории Беларуси к учениям привлечено 12 800 человек, в том числе до 2 500 российских военнослужащих более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники, в том числе около 140 танков, до 110 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.

Среди целей учений заявляются "проверка уровня готовности и способности органов военного управления сил Республики Беларусь и Российской Федерации до совместных действий при решении задач обеспечения военной безопасности и территориальной целостности Союзного государства", а также "получение практики командующими, командирами и штабами по управлению войсками во время совместных действий по отражению агрессии против Союзного государства".

Автор: Дмитрий Хилюк