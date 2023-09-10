РФ может использовать определенные материалы, в частности, чтобы затруднить радиолокационное обнаружение беспилотников.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Россия может осуществлять определенную модернизацию иранских ударных беспилотников типа "Shahed", однако разница между привычными дронами производства Ирана и "модернизированными" в РФ несущественна.

"У меня нет такой информации о выносливости и скорости. Скорость "шахеда" условно может меняться. Он может лететь как 120, так и до 180 км/ч. Как собственно его запрограммируют, так он и будет лететь", - сказал Игнат в эфире телемарафона.

Он также уточнил, что РФ может модернизировать иранские дроны, используя определенные материалы, в частности, композитные, чтобы затруднить радиолокационное обнаружение беспилотников.

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"Это возможно. Возможно, еще есть какие-то моменты незначительные, которые модернизируется. Но все равно это тот самый шахед... поэтому не думаю, что там существенная какая-то модернизация будет сделана", - сказал Игнат.

Российские атаки беспилотниками

Как сообщал УНИАН, этой ночью Россия атаковали Украину несколькими группами беспилотников с северного направления. В частности, были зафиксированы пуски 33 "шахедов" в направлении Киевщины. Украинской ПВО удалось уничтожить 26 из них.

В частности, большое количество дронов сбили над Киевом и вблизи столицы. Их обломки упали в нескольких районах города. В частности, в столице была повреждена квартира в многоэтажке, несколько авто, троллейбусные линии электропередач, дорожное покрытие. По данным местных властей, большинство обломков упали на открытую, незастроенную территорию. Предварительно, известно об одном пострадавшем.

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