Силы ПВО уничтожили более 20 вражеских БПЛА.

Сегодня ночью, 10 сентября, российские оккупанты атаковали Киев беспилотными летательными аппаратами. По предварительным данным, это были барражирующие боеприпасы типа "Shahed".

Как сообщила КГВА, БПЛА заходили на столицу группами и с разных направлений. Всего силы ПВО уничтожили более 20 вражеских дронов.

Обломки сбитых БПЛА упали в нескольких районах столицы. Сейчас известно, что в Шевченковском районе они повредили квартиру в многоэтажке. Также в Киеве были повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередач, дорожное покрытие. Большинство обломков упали на открытую, незастроенную территорию.

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"На данный момент известно об одном пострадавшем (без угрозы жизни). Данные оперативной сводки уточняются. Поблагодарите ребят из ПВО за отличную работу. А лучше слов - найдите их собрание и задонатьте. Поддерживайте воинов каждый день!", - заявил начальник КГВА Сергей Попко.

Атаки дронами: последние новости

Недавно стало известно, что российские захватчики развернули еще одну станцию или лагерь для запуска дронов по Украине на территории временно оккупированного Крыма. Враг пытается отыскать новую тактику для атак, чтобы обходить украинскую противовоздушную оборону.

В августе газета The Washington Post писала, что Россия стремится к 2025 году изготовить на заводе в "Алабуге" (особая экономическая зона Республики Татарстан) 6 тысяч ударных беспилотников и имеет определенные успехи в этом.

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