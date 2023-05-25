Ничего качественного и нового российские военные не придумали.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что создание в РФ новой элитной ударной авиационной группы"Шторм" ничего не изменит на линии фронта.

"Ежедневно фактически висят в воздухе по 20-30 их самолетов. Я не понимаю, для чего им это. Возможно, в медийном плане", - добавил Игнат в эфире телемарафона.

По его мнению, россияне хотят все уровни штабов "принятия решений" сместить сразу в центр, чтобы оперативнее планировать свои операции.

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"Можно делать только разные предположения. Я думаю, пожалуй, это больше с целью пропаганды, чтобы что-то доказать своим людям", - пояснил представитель Воздушных сил.

Спикер отметил, что ничего качественного и нового российские оккупанты не придумали.

"Ну а как можно спланировать по-другому воздушную атаку или нападение? Как группу не называй... Одинаково техника та же остается", - успокоил Игнат.

Создание "элитной" ударной авиагруппы "Шторм"

На днях британская разведка заявила, что Россия намерена создать новую "элитную" ударную авиагруппу под кодовым названием "Шторм" для выполнения задач в войне против Украины. Она, вероятно, будет состоять как минимум из одной эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-24 и Су-34, а также эскадрильи ударных вертолетов.

По мнению экспертов, планы России по созданию "элитной" авиационной группы "Шторм" для ударов по Украине в ответ на решение партнеров предоставить нашей стране истребители F-16 больше направлены на внутреннюю аудиторию в РФ и вряд ли смогут серьезно повлиять на ситуацию на фронте.

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