Регулярные эскадрильи ВВС России провалили свою основную функцию по нанесению авиаударов по украинским позициям.

Россия намерена создать новую "элитную" ударную авиагруппу под кодовым названием "Шторм" для выполнения задач в войне против Украины.

Об этом пишет Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки. Новая авиагруппа, вероятно, будет состоять как минимум из одной эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-24 и Су-34, а также эскадрильи ударных вертолетов.

"Сочетание типов самолетов предполагает, что группа будет играть основную роль в наземных атаках", - пишет британская разведка.

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Отмечается, что российское минобороны хочет привлечь квалифицированных и целеустремленных пилотов, предлагая им большие зарплаты, а также открывает набор для летчиков в отставке.

"Создание группы свидетельствует об оценках россиянами того, что их регулярные эскадрильи ВВС серьезно не справились со своей основной функцией по нанесению авиаударов по украинским позициям", - отмечают в разведке.

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Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что в России добровольческое объединение "Ветераны" выкупило "по дешевке" 500 мобилизованных и отправило штурмовать украинский Бахмут в первой линии. По словам родственников "мобиков", покупка рабов в России обошлась "Ветеранам" в 25 тысяч рублей "за голову".

А по данным Генштаба, российские оккупанты сократили срок подготовки зеков перед отправкой на войну против Украины до 10 дней. Такое решение россияне приняли на фоне колоссальных потерь.

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