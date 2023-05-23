По словам эксперта, подобные заявления россияне делают для того, чтобы успокоить население РФ и дать надежду на перемены на фронте.

Планы России по созданию "элитной" авиационной группы "Шторм" для ударов по Украине в ответ на решение партнеров предоставить нашей стране истребители F-16 больше направлены на внутреннюю аудиторию в РФ и вряд ли смогут серьезно повлиять на ситуацию на фронте. Такое мнение высказал эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко.

В разведке Великобритании говорят, что в состав "Шторма" войдет по меньшей мере эскадрилья Су-24 Fencer и Су-34 Fullback, а также эскадрильи ударных вертолетов. Как отметил эксперт в эфире телеканала FREEДОМ, у россиян не получится качественно поднять уровень своего вооружения.

"Я не вижу тех возможностей, с которыми бы российский военно-промышленный комплекс мог бы сейчас качественно поднять уровень своего вооружения. И то, что они сейчас соберут Су-24 или Су-34, не означает, что они сделали технологический скачок", – подчеркнул он.

Видео дня

По словам эксперта, подобные заявления россияне делают для того, чтобы успокоить население РФ и дать надежду на перемены на фронте.

"Правительство РФ будет пытаться успокоить российское население, заявив, что сделает какое-то подразделение с ужасным названием, и оно уничтожит в очередной раз Киев и всю Украину. Но мы это уже слышали", – добавил Варченко.

В то же время эксперт убежден, что воины ВСУ смогут противостоять вооружению, которое бросит в бой Россия.

"Это все будет падать от "Стингера" и "Иглы", любых других технических решений, которые есть у украинцев, и оружия, которое дают нам наши партнеры из цивилизованного мира", – считает он.

Предоставление самолетов F-16 Украине

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что предоставление Украине истребителей F-16 является приоритетом для США. Он отметил, что Штаты будут работать над этим вопросом вместе со странами-партнерами.

Кроме того, возможность возможность поставки Украине запчастей для истребителей F-16 может рассмотреть Португалия. И хотя вопрос предоставления этих самолетов Украине сейчас страной не обсуждается, там готовы обучать украинских пилотов на истребителях F-16.

Кроме того, тренировать украинских пилотов на F-16 готовы Нидерланды. Точную дату старта обучения летчиков и другие детали в МИД страны раскрывать не стали.

Вас также могут заинтересовать новости: