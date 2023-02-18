Большую роль в обнаружении надводных кораблей противника играл БпАК "Байрактар-ТВ2.

В ВМС ВСУ подтвердили удар по вражескому фрегату "Эссен", который был поврежден в Черном море весной 2022 года.

В интервью АрміяInform начальник кафедры ВМС Национального университета обороны капитан 1 ранга Степан Якимяк раскрыл детали применения украинскими военными комплекса "Нептун" по российскому флоту. Впервые упоминается на официальном уровне подбитие вражеского фрегата "Эссен".

"Уникальность наших действий была обусловлена тем, что по сути впервые был успешно применен береговой ракетный комплекс "Нептун" и нанесены удары по фрегату "Эссен", ракетному крейсеру "Москва". Большую роль в обнаружении надводных кораблей противника играл БпАК "Байрактар-ТВ2", - заявил он.

Якимяк при этом отметил, что не следует связывать восстановление контроля над островом Змеиный с ударами по кораблям и уничтожением ракетного крейсера противника, потому что это разные события разного значения.

Более того, он также рассказал детали "хлопка" в Севастополе 29 октября 2022 года - именно тогда была атакована Севастопольская бухта. По словам Якимяка, после этих ударов Россия потеряла контроль над собственными водами.

Якимяк отметил, что атаковали Черноморский флот РФ БПАК и безэкипажные надводные комплексы.

Потери Черноморского флота – данные

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 18 единиц российских плавсредств, включая боевые корабли и катера.

Последняя масштабная операция на ЧФ России была совершена в октябре. Тогда, по подсчетам экспертов, в результате атаки неизвестных морских беспилотников было повреждено по меньшей мере три корабля в Севастопольской бухте.

Но самой дорогой потерей для россиян (до 700 миллионов долларов) оказался крейсер и флагман ЧФ РФ "Москва", потопленный ВМС Украины весной 2022 года. Корабль, по словам выживших моряков, должен был участвовать в захвате Одессы.

Позже Россия ушла "в качестве жеста доброй воли" с острова Змеиный – из-за регулярных атак ВСУ, ослабив свою хватку незаконно контролируемой части Черного моря.

Как утверждал военный эксперт Олег Жданов, в связи с постоянными атаками Украины большая часть штаба ЧФ России была вывезена из оккупированного Севастополя в Россию.

Вместе с тем руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко говорил, что роль Черноморского флота "на 70% сведена на нет, ибо он уже не может выполнять свои функции".

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