На определенных участках фронта, в частности в Бахмуте, враг вынужден задействовать подразделения подготовленных регулярных российских войск.

Спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук рассказал, чем отличается в бою тактика"вагнеровцев" и подготовленных российских регулярных войск.

В эфире информационного телемарафона он отметил, что террористические подразделения ЧВК "Вагнер" применяют в основном тактику малых штурмовых групп.

"Она за последнее время, как мы видим, по всем направлениям применялась. Что касается других подразделений, то они в том числе применяют тактику малых штурмовых групп, но усилены техникой. Мы видим, что они работают достаточно связанно с артиллерийскими подразделениями и также под прикрытием авиации. То есть для того, чтобы обеспечить продвижение таких подразделений, полный спектр мер применяется со стороны врага", - пояснил Музычук.

Видео дня

Он добавил, что подразделения регулярных российских войск лучше оснащены. "В каждых подразделениях - или это спецназовцы, или это десантно-штурмовые подразделения и другие - они тренируются использовать определенное вооружение и определенную тактику еще на этапе боевого слаживания", - подчеркнул Музычук.

По словам представителя Нацгвардии, вместо "вагнеровцев", оккупанты все чаще отправляют атаковать подготовленные подразделения регулярных российских войск. В Бахмуте враг применяет тактику полного разрушения для того, чтобы пробовать продвигаться.

"Что касается непосредственно Бахмута, то мы видим за последние недели, что именно на этом направлении враг применяет уже не только "вагнеровцев". Действительно, сюда прибывают подготовленные подразделения регулярных войск, такие как и спецназовцы, и десантно-штурмовые подразделения врага. Что касается боев уже в городе, то враг применяет тактику полного разрушения сооружений, определенных укрепительных позиций наших защитников. По сути полностью их разбирает для того, чтобы пробовать продвигаться. Однако наши военнослужащие делают все необходимое для того, чтобы сдерживать эти атаки", - подчеркнул Музычук.

Он также объяснил, почему на определенных участках фронта, в частности в Бахмуте, враг вынужден задействовать подразделения подготовленных регулярных российских войск. Прежде всего, это необходимо россиянам для восполнения потерь.

"Причин, почему эти подразделения там появляются, - это в первую очередь пополнение потерь, которые несут подразделения, в частности, "вагнеровцев", которые пытаются штурмовать наши позиции на Бахмутском направлении. Второе - это создание предпосылок для определенного продвижения. То есть, враг все же хочет достичь каких-то определенных успехов и стягивает сюда боеспособные подразделения, которые, предполагается, могут выполнять там задачи", - сказал Музычук.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На Бахмутском направлении оккупанты продолжают вести наступательные действия и пытаются взять под полный контроль город Бахмут.

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинские защитники истощили "вагнеровцев" в Бахмуте Донецкой области. Россияне вынуждены привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения. Сырский также добавил, что на Бахмутском направлении российские оккупанты перешли к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли. Россияне уничтожают здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии.

Ранее спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что большие потери в Бахмуте среди наемников ЧВК "Вагнера" заставляют российское командование бросать на захват города элитные подразделения своей армии, в том числе десантников. Но такими действиями россияне не усиливают свою группировку, - это является вынужденной мерой на фоне системных и огромных потерь.

Вас также могут заинтересовать новости: