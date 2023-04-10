Речь идет о заместителе командира боевой машины.

За убийство и имитацию казни мирных жителей Киевщины будут судить заместителя командира боевой машины ВС РФ.

Как сообщает Офис генпрокурора, в суд направлен обвинительный акт в отношении военнослужащего РФ по факту жестокого обращения с гражданским населением, сопряженным с умышленным убийством и других нарушений законов и обычаев войны (ч. ст. 438 УК Украины).

Расследованием установлено, что в марте 2022 года во время оккупации села Гавронщина Бучанского района Киевской области обвиняемый остановил на улице безоружного местного жителя, который не представлял для него никакой угрозы.

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По данным следствия, угрожая оружием, он заставил мужчину лечь на землю и выбивал информацию о его принадлежности к Вооруженным силам Украины и другим военным или общественным формированиям.

После избиения оккупант поставил потерпевшего к стене и убил его выстрелом в голову из автоматического оружия

"Также обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совместно с сослуживцами зашел в дом и приказал присутствующим четырем лицам пройти в одну комнату. Он длительное время держал пострадавших под прицелом и проводил их допрос. Потом приказал всем встать в шеренгу один за другим, аргументируя это тем, что не хочет тратить лишние патроны на их убийство. После этого, имитируя казнь безоружных мирных жителей, он произвел выстрел в потолок и покинул дом, пообещав прийти на следующий день и всех расстрелять", - говорится в сообщении.

Кроме того, ефрейтор вместе с другими военнослужащими РФ зашли в дом женщины и, угрожая оружием, украли ее авто.

Спустя несколько недель аналогичным способом оккупанты завладели автомобилем другого жителя села Гавронщина.

Преступления российских военных - детали

В Украине будут судить подполковника и еще трех российских военных, которые пытали жителей Бучи и имитировали их казнь.

В суд направлено дело в отношении трех палачей "ДНР", которые издевались над людьми. Они имитировали расстрелы и захоронения людей заживо.

Также будут судить 15 российских военных, которые почти месяц удерживали 368 человек в подвале школы в Ягодном на Черниговщине.