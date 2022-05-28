Российские оккупанты подтянули в Херсонскую область эшелон из около 30 единиц 50-летних расконсервированных танков Т-62 и реактивные системы залпового огня.
Об этом говорится в сообщении на странице Оперативного командования "Пивдень" в Facebook.
"На линии соприкосновения продолжаются боевые действия. Противник продолжает укреплять свою оборону. С целью обеспечения себя строительными материалами раш*стские оккупанты запустили на Херсонщине работу цементных и бетонных заводов. Также варвары ради собственной обороны срывают плиты с дорог", - говорится в заметке.
Отмечается, что оккупанты подтянули на Херсонщину эшелон из около 30 единиц пятидесятилетних расконсервированных танков Т-62, а также автомобильную технику, боевые бронированные машины, реактивные системы залпового огня.
"А тем временем по нашим позициям враг нанес 5 ударов вертолетами Ми-8. Пытаясь еще раз атаковать наши позиции 3-мя вертолетами, враг получил достойный отпор", - отметили в ОК "Пивдень".
Во время авиационной активности в небе над Николаевщиной и Херсонщиной две вражеские ракеты типа "воздух - воздух" "самоликвидировались".
"Выпущены они были с того самого самолета Су-35, который был сбит нашим истребителем Миг-29. Поэтому, кара небесная постигла и самолет, и ракеты", - говорится в сообщении.
Напомним, украинские защитники уничтожили 63 российских оккупантов и 19 единиц вражеской техники за 27 мая.
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