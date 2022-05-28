На востоке украинские военные продолжают сдерживать агрессора.

Украинские военнослужащие группировки "Схид" за сутки уничтожили более 30 российских захватчиков.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Схид" в социальной сети Facebook.

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид", - говорится в сообщении.

В частности, сегодня, 28 мая, украинские воины уничтожили до 33 оккупантов и 5 тяжелых артиллерийских гусеничных тягачей (АГТ).

Как сообщал УНИАН, РФ поставила на войне в Украине неутешительный для себя рекорд "двухсотых". По данным Генштаба, страна-агрессор потеряла уже 30 тысяч военных. Только за минувшие сутки, 27 мая, украинские воины ликвидировали еще 250 российских захватчиков.

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