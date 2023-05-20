Оба злоумышленника были взяты в плен во время боевых действий на Бахмутском направлении.

СБУ собрала доказательную базу на двух участников российских оккупационных группировок, которые штурмовали украинские города на востоке Украины.

Как говорится в сообщении Службы, оба злоумышленника были взяты в плен во время боевых действий на Бахмутском направлении. По материалам СБУ, суд назначил им наказание в виде 9 и 10 лет заключения.

"Одним из осужденных является 23-летний бывший заключенный, который отбывал наказание в тюменской исправительной колонии за изнасилование. В октябре 2022 года представители ЧВК "Вагнер" предложили ему подписать контракт. За это "рекруту" пообещали 200 тыс. рублей и "погашение" судимости", - говорится в сообщении СБУ.

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Уже в начале декабря 2022 года наемника перебросили в Украину на восточный фронт, где он через несколько дней попал в плен к украинским защитникам.

Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 447 Уголовного кодекса ("наемничество").

Другой преступник - житель Луганщины, который до начала полномасштабного вторжения вошел в состав оккупационных подразделений Южного военного округа ВС РФ.

Находясь на "олжностях" снайпера, а затем разведчика, принимал активное участие в боевых действиях в районах Рубежного, Лисичанска и Попасной.

В начале этого года он прошел спецподготовку и его зачислили в оккупационный отряд "Шторм", который был сформирован агрессором для прорыва позиций Сил обороны в районе Бахмута.

В марте украинские защитники задержали боевика во время боестолкновения вблизи украинского города.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса:

▪️ ч. 2 ст. 110 ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины");

▪️ ч. 2 ст. 260 ("участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях").

Война в Украине: Новости

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал вербовать на войну в Украину осужденных осенью прошлого года, а уже в декабре они прибыли на войну.

А на оккупированных территориях российские захватчики принудительно мобилизуют шахтеров и не платят им зарплаты.

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