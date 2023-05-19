Правозащитница также рассказала, можно ли потенциальным коллаборантам из числа предпринимателей рассчитывать на план "Б".

На оккупированных территориях российские захватчики принудительно мобилизуют шахтеров и не платят им зарплаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в медиацентре Украина-Одесса сообщила адвокат, директор общественной организации "Восточная правозащитная группа" Вера Ястребова.

В частности, она рассказала о судьбе местного бизнеса и сотрудников предприятий, которые остались на территориях, которые временно не контролирует Украина.

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"Если говорить о секторе промышленности, о шахтерах, которые там остались. Учитывая то, что достаточно неторопливо идет их (оккупантов - УНИАН) принудительная мобилизация, они ставят людей на крайний предел - не выплачивают заработную плату - задолженность уже более 5 месяцев. Таким образом, шахтерам предлагают приобщиться к незаконным вооруженным формированиям", - рассказала адвокат.

По ее данным, шахтеров собирают и отправляют в "центры мобилизации", после чего почти сразу бросают на фронт. Как уточнила Ястребова, такая судьба касается мужчин, которых еще не убили россияне, поставившие перед собой цель уничтожить украинцев и заменить их гражданами РФ. Как утверждает правозащитница, эти россияне за дотации, сомнительные знаки отличия не гнушаются тем, чтобы пользоваться (присвоить) жилье, где еще вчера жили украинцы.

"Они спокойно забирают чужое имущество и тому подобное. Это надо помнить, когда звучит нарратив, что это нашествие исключительно Путина, и идея напасть на Украину - исключительно его. Напомню, у этой идеи есть руки - люди, которые эти идеи делают возможными. То есть, позорная политика Кремля делается руками конкретных россиян, работающих в силовых структурах, судах и тому подобное. Все в целом это работает как репрессивная машина", - акцентирует Ястребова.

Она подчеркивает, что имущественного права, как такового, на временно оккупированных территориях нет. Поэтому украинским предпринимателям не надо рассчитывать на свои какие-то коммуникационные способности - на то, что они смогут договориться с оккупантами и не потеряют бизнес.

Адвокат привела пример бизнесменов из Луганской, Донецкой областей и других оккупированных регионов, в частности, на Херсонщине, где зафиксировано принудительное изъятие сельскохозяйственных земель, техники и тому подобное.

"Могу сказать одно: боевик, имеющий в руках оружие, не заинтересован вступать с вами в бизнес-партнерство. Он все может забрать и так. Российской Федерации наместники среди украинцев не нужны. Там есть очередь из тех (россиян – УНИАН), кто придет на эти ограбленные земли и заберет себя. То есть, план "Б" - "если что, мы договоримся" - не сработает", - подчеркнула правозащитница.

По ее данным, в последнее время оккупанты усилили репрессивные меры, "вычищая" земли от украинцев, которые не хотят с ними сотрудничать. Так, за последние две недели зафиксировано 79 случаев задержания местных жителей за якобы за помощь украинской спецслужбе. Украинцев также заставляют вступать в ряды прокремлевской партии "Единая Россия" и тому подобное.

По мнению правозащитников, все это связано с тем, что Кремль хочет "зачистить электоральное поле", чтобы продемонстрировать международному сообществу якобы поддержку российским властям.

Война в Украине - преступления россиян

Напомним, по данным правозащитников, на временно оккупированных территориях Украины захватчики усилили принудительную медицинскую фильтрацию детей. Данные о состоянии здоровья вносятся в отдельную базу, которая используется для дальнейшей депортации маленьких украинцев.

Также стало известно, что российские оккупанты на временно оккупированных территориях предлагают депортировать жителей районов, где объявлено "военное положение", а несогласных на 30 дней отправлять "на подвал".

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