Там отметили, что россияне не смогли уничтожить украинскую энергосистему, поэтому переключились на другие цели.

Российские оккупанты пытаются обстрелами сорвать планы и подготовку ВСУ к активным военным действиям в течение весенне-летней кампании.

При этом интенсивные удары наносятся как по линии фронта, так и по другой территории Украины, сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий в комментарии РБК-Украина.

"Им не удалось положить нашу энергетическую систему, поэтому сейчас у них другие приоритеты - это сорвать наши планы и подготовку к активным действиям в течение весенне-летней кампании", - пояснил Скибицкий.

По его словам, ракетами россияне пытаются поразить скопления вооружения и военные объекты ВСУ.

"Что касается ракетного вооружения - его россияне применяют по нашим пунктам управления (центрам принятия решений), путям снабжения и пунктам сосредоточения боеприпасов, техники, по местам хранения топлива, а также районам сосредоточения войск. Отдельное внимание противник начал уделять районам размещения наших средств ПВО", - пояснил детали военный.

Кроме того, на фронте россияне активно применяют авиационный компонент. По словам Скибицкого, ежедневно оперативно-тактическая авиация россиян использует около 20-25 авиационных бомб КАБ-500 и наносит удары на линии фронта и по прифронтовым территориям.

Украинское контрнаступление

Разговоры о контрнаступлении ведутся уже давно. Но некоторое время назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для начала контрнаступления у ВСУ еще нет достаточно вооружения.

А 18 мая стало известно, что у Киева есть время до сентября, чтобы показать союзникам значительные военные успехи и доказать, что полученное от них оружие не было потрачено впустую. Об этом ряд европейских чиновников рассказали изданию Financial Times на условиях анонимности.

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