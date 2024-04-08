Также ряд указов касается определения критически важными некоторых СМИ.

Министерство культуры и информационной политики Украины подтвердило статус критически важных предприятий для ряда средств массовой информации.

Об этом говорится в соответствующих приказах министерства, опубликованных на его сайте. Они датированы февралем и мартом.

Приказы о подтверждении статуса критически важного предприятия, учреждения, организации для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период касаются, в частности ООО "УНИАН ТВ", ООО "ТРК "СТУДИЯ 1+1", "1+1 ПРОДАКШН", ООО "1+1 ИНТЕРНЕТ", ЧАО "ТК "ТЕТ" и ООО "МИ - УКРАИНА".

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Также в этом перечне, в частности ЧАО "ТЕЛЕКАНАЛ "ИНТЕР", ООО "МК ТРК" (ICTV), ООО "НОВЫЙ КАНАЛ", ООО "СТАРЛАЙТ МЕДИА", ООО "ТЕЛЕКАНАЛ СТБ", АО "НСТУ", ООО "ТЕЛЕОДИН" и ПИИФ ООО "ТРК "НБМ".

Приказы об определении критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период касаются представительства "ДОЙЧЕ ВЕЛЛЕ", ООО "ХМАРОЧОС МЕДИА", ООО "ВИКА-ТВ", ООО "ОМЕГА ТВ" и ООО "ПРТ-ТК ОРБИТА-ТВ".

Бронирование работников критических предприятий

В январе и. о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев прокомментировал возможность бронирования военнообязанных деятелей культуры, которые не являются работниками стратегических предприятий. В ведомстве заверили, что это невозможно и не происходит.

Представитель Минкульта отметил, что бронирование военнообязанных реализуется в тех предприятиях и учреждениях, в частности культурной и информационной сферы, которые относятся к категории стратегических.

Он рассказал, что в каждом учреждении культуры и информационной сферы, которая относится к стратегическому направлению, обеспечили бронирование 50% военнообязанных. В частности, это общественное телевидение, "Укринформ" и некоторые другие медиаорганизации и телеканалы.

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