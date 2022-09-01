Он ограбил его, угрожая расстрелять из автомата.

Командира танка российской армии, участвовавшего в попытках захвата Чернигова, приговорили к 8 годам и 6 месяцам заключения.

Об этом в Telegram сообщает Офис генпрокурора.

В сообщении сказано, что за публичного обвинения прокуроров областной прокуратуры командир танка 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й общевойсковой армии РФ признан виновным в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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"Прокуроры в суде доказали, что обвиняемый принимал участие в полномасштабном вторжении вооруженных сил РФ и 24 февраля 2022 года пересек государственную границу Украины с территории Республики Беларусь в составе танкового экипажа с целью вооруженного захвата города Чернигова. В начале марта оккупант напал на жителя села Халявин и ограбил его, угрожая расстрелять из автомата. В дальнейшем военного РФ взяли в плен военнослужащие Вооруженных сил Украины", - сообщает Офис генпрокурора.

Во время судебного разбирательства он признал свою вину в совершении инкриминируемого преступления и "искренне покаялся". При этом сторона защиты просила назначить для него более мягкое наказание, учитывая искреннее раскаяние военнослужащего и активное содействие раскрытию преступления.

Напомним, что ранее в Украине осудили военнослужащего Российской Федерации, который убил мирного жителя Сумской области.

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