Киевский апелляционный суд изменил приговор военнослужащему Российской Федерации Вадиму Шишимарину, который убил мирного жителя Сумской области.
Об этом сообщают в пресс-службе Киевского апелляционного суда.
Сегодня коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на приговор Соломенского районного суда Киева, которым Шишимарин был признан виновным в нарушении ч. 2 ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством" и приговорен к пожизненному заключению.
Апелляционную жалобу суд удовлетворил частично. Приговор Соломенского районного суда города Киева от 23 мая 2022 года изменили, назначив ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.
Как сообщал УНИАН ранее, Вадим Шишимарин осужден за убийство мирного жителя Сумской области. Это первый приговор российскому военному с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.
Во время произнесения последнего слова в суде он заявил, что раскаивается.
"В тот момент я нервничал, шли боевые действия, и не хотел убивать. Но так случилось... со временем я понял, что лучше сдаться в плен", - сказал оккупант.