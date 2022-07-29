Вместо пожизненного лишения свободы его приговорили к 15 годам заключения.

Киевский апелляционный суд изменил приговор военнослужащему Российской Федерации Вадиму Шишимарину, который убил мирного жителя Сумской области.

Об этом сообщают в пресс-службе Киевского апелляционного суда.

Сегодня коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на приговор Соломенского районного суда Киева, которым Шишимарин был признан виновным в нарушении ч. 2 ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством" и приговорен к пожизненному заключению.

Апелляционную жалобу суд удовлетворил частично. Приговор Соломенского районного суда города Киева от 23 мая 2022 года изменили, назначив ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН ранее, Вадим Шишимарин осужден за убийство мирного жителя Сумской области. Это первый приговор российскому военному с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

Во время произнесения последнего слова в суде он заявил, что раскаивается.

"В тот момент я нервничал, шли боевые действия, и не хотел убивать. Но так случилось... со временем я понял, что лучше сдаться в плен", - сказал оккупант.

Вас также могут заинтересовать новости: