Силы обороны отразили там более 26 атак противника.

Авдеевское и Марьинское направления сегодня снова самые горячие - Силы обороны Украины отбили здесь более 26 атак противника.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке по ситуации с российским вторжением. Как отмечается, в течение суток произошло 48 боевых столкновений по всей линии фронта.

"На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Опытное Донецкой области, где Силами обороны отбито более 10 атак. Также противник нанес авиационный удар в районе Новобахмутовки Донецкой области... На Марьинском направлении силы обороны отразили 16 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Катериновки", - информирует Генштаб.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области, где наши защитники отбили 5 атак противника. На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, продолжал перегруппировку войск.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах Клещиевки и Андреевки, где наши защитники отбили 6 атак противника. На Шахтерском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского и южнее Золотой Нивы Донецкой области. На Запорожском направлении противник пытался восстановить утраченное положение возле ивового Запорожской области, успеха не имел.

Генштаб отмечает, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

С начала этих суток российские войска нанесли 5 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

При этом, в течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и артиллерийское средство противника.

О ситуации на фронте - последние новости

Оккупанты на Донбассе уже длительное время пытаются прорвать оборону защитников Украины. В октябре обострились бои за Авдеевку. Стало известно, что враг пытается окружить город. В то же время силы обороны дают достойный отпор, наносят серьезные потери российским оккупационным войскам, истощают силы противника. В частности, 20 октября Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за прошедшие сутки возле Авдеевки были ликвидированы и ранены почти 900 врагов.

Вчера, 27 октября, президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с британским премьером Риши Сунаком рассказал о ситуации на поле боя. По его словам, российские захватчики продолжают пытаться захватить всю территорию украинского Донбасса и потерпели провалы возле города Авдеевка Донецкой области. Противники несколько раз пытались окружить город, но защитники Украины каждый раз останавливали их и отбрасывали назад. Как отметил Зеленский, украинские воины нанесли врагу "мучительные потери".

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