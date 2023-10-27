Украинский лидер рассказал о потерях россиян премьеру Британии.

Российские захватчики продолжают пытаться захватить всю территорию украинского Донбасса и потерпели провалы возле города Авдеевка Донецкой области.

Противники несколько раз пытались окружить город, но защитники Украины каждый раз останавливали их и отбрасывали назад, рассказал президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с британским премьером Риши Сунаком. По его словам, украинские воины нанесли врагу "болезненные потери".

"...В этих попытках враг потерял по меньшей мере бригаду (в бригаде может быть от 1 тысячи до 8 тысяч человек - Ред.", - заявил глава нашего государства.

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Оккупанты на Донбассе уже длительное время пытаются прорвать оборону защитников Украины. В октябре обострились бои за Авдеевку. Стало известно, что враг пытается окружить город.

Украинские воины давали противнику достойный отпор и наносили ему серьезные потери. В частности, 20 октября Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за прошедшие сутки возле Авдеевки были ликвидированы и ранены почти 900 врагов. Стоит отметить, что общие потери россиян на сегодня, 27 октября 2023 года, составляют примерно 297 тысяч 680 оккупантов.

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