Характер российского вторжения остается таким же, как и в начале.

Потери оккупационных войск под Авдеевкой Донецкой области, вероятно, крупнейшие за весь этот год. Захватчики не могут эффективно наступать, как того требуют в Кремле.

Как сообщает Минобороны Британии в Twitter, в течение последней недели в районе Авдеевки ведутся тяжелые бои. Наступление на этом направлении интервенты начали в середине октября.

По данным разведки, враг направил для штурма города до восьми бригад. В то же время даже российские военкоры критикуют тактику военных РФ. По оценке Минобороны Британии, характер российского вторжения остается таким же, как и в начале.

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"Политические лидеры требуют захвата большей территории, но военные не могут осуществить эффективные наступательные действия на оперативном уровне", - пояснили в ведомстве.

Война в Украине - оборона Авдеевки

В Минобороны Украины сообщили, что во время наступления на Авдеевку по состоянию на сегодня, 28 октября, оккупационные войска РФ потеряли около 4 тысяч единиц личного состава.

С оценкой ISW, значительные потери техники под Авдеевкой подорвут возможности россиян для наступления. В настоящее время они проводят перегруппировку.

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