Живицкий подчеркнул, что сейчас в опасности вся область.

Руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий подтвердил, что ситуация в захваченном оккупантами Тростянце в настоящее время сложная.

Об этом он сообщил в эфире украинского телевидения.

Враг захватил городской совет, железную дорогу и скрывается от обстрелов в жилых кварталах.

"Они на данный момент формируют колонну. Мы думаем, что они, видимо, будут двигаться в сторону Ахтырки или в сторону Сум. Они выводят на улицы людей, боятся обстрелов и прикрываются мирными жителями", - сказал он.

Живицкий добавил, что в город согнали несколько микроавтобусов для эвакуации. Мирных жителей захватчики, вероятно, используют для прорыва в другие населенные пункты.

"Было подогнано несколько автобусов. Местные жители говорят о том, что те хотят прикрываться живым щитом. Важно не пустить эти автобусы рядом с колоннами, чтобы не было артиллерийских обстрелов или бомбардировки Байрактарами", - отметил он.

Живицкий подчеркнул, что сейчас в опасности вся область.

Как писал УНИАН, на Сумщине российские войска держат жителей города Тростянец Ахтырского района фактически в заложниках.

Враги расставили российскую ударную технику между домами тростянчан: в центре города, на улице Благовещенская, вблизи полиции и на других улицах.

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