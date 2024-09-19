Есть вооружение, которое врагу трудно восстановить.

Наступление Третьей штурмовой бригады на Харьковщине имеет несколько целей и задач. В целом речь идет об уничтожении сил и средств, а также оборонительных позиций, которые противник построил "достаточно неплохо".

"То есть, сейчас они их потеряли. А это означает для них невозможность более-менее стабильной обороны. То есть, они находятся в состоянии, в котором они не знают точно, смогут ли теми же силами удерживать позиции, если у нас снова будут контрнаступательные действия. То есть, их наступательные действия - это частично и оборонительный характер. И, во-вторых, это уничтожение российских сил и средств. Потому что даже если посмотреть наши недельные отчеты, то сейчас у нас увеличилось и достаточно неплохо идет уничтожение бронетехники, а это главное", - сообщил в эфире Украинского Радио представитель Третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.

Как пояснил представитель бригады, россияне могут восстановить пехоту, ведь у них "по факту стоит резерв за резервом, это бесконечный ресурс". FPV-дроны и артиллерия по БК - это также у противника "бесконечный ресурс". Однако этого нельзя сказать о бронетехнике и артиллерийских установках, поскольку их ВПК трудно это восстанавливать. Именно поэтому это важные цели для украинских военных.

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Одна из задач операции Третьей штурмовой заключалась в том, чтобы сковать силу 20-й армии РФ. В результате наступательных действий наши воины достигли в этом успехов.

"Надо понимать просто, что у нас всегда на 1 бригаду минимум 1 дивизия, а по факту бывает и 2 дивизии. То есть силы врага значительно превосходят нас. И не только по личному составу, а именно в силах и средствах, в привлечении авиационной, артиллерийской поддержки и т.д.", - добавил Бородин.

Война в Украине - ситуация на Харьковщине

Как сообщалось ранее, 22 августа стало известно, что Третья штурмовая бригада начала наступление в Харьковской области. Враг несет значительные потери на этом отрезке.

Сейчас россияне пытаются вернуть свои позиции на Харьковщине, и поэтому активно штурмуют.

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