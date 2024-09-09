В частности, противовоздушные силы бригады "поймали" редкую цель - высокоточный ударный беспилотник "Куб-БЛА".

Третья штурмовая бригада (3 ОШБр) обнародовала потери российской армии за неделю боев в Харьковской области.

"За семь дней в боях здесь положили еще 237 россиян "двухсотыми", и 373 - "трехсотыми", - говорится в сообщении.

Кроме того, противовоздушные силы бригады "поймали" редкую цель - высокоточный ударный беспилотник "Куб-БЛА". Также бойцы уничтожили два дрона "Ланцет", три ZALA и один SuperCam.

Видео дня

"Ликвидировали БМП-3 оккупантов и поразили танк. Среди вражеской арты - обезврежена дежурная "Мста-Б". Поразили 2А28 "Гром", МТ-12 "Рапира", два миномета "Васильок". Другие цели - два подбитых и один уничтоженный мотоцикл, на которых враг разъезжал на передовой", - отметили в бригаде.

Как сообщалось ранее, 22 августа стало известно, что Третья штурмовая бригада начала наступление в Харьковской области.

Потери России в Украине - данніе ВСУ

Напомним, потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения предварительно составляют около 626410 человек личного состава. За минувшие сутки украинские бойцы обезвредили еще 1150 оккупантов.

Кроме того, Россия потеряла в боях не менее: танков - 8639, боевых бронированных машин - 16906, БПЛА оперативно-тактического уровня - 14897, артиллерийских систем - 17830.

Вас также могут заинтересовать новости: