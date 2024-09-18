Военный утверждает, что Третья штурмовая сковывает врага, заставляя его привлекать дополнительные силы с других направлений.

Представитель Третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин рассказал, что сейчас россияне пытаются вернуть свои позиции на Харьковщине, и поэтому активно штурмуют.

"Более того, если раньше он (враг, - ред.) в основном работал на истощение, это были штурмы преимущественно пехотой при поддержке артиллерии и FPV, и это они могли делать месяцами, почти ежедневно, то сейчас они используют бронетехнику, танки, бронированные машины пехоты и тому подобное. То есть, чувствуется важность для них отбитых позиций", - сказал он "Украинскому радио".

По его словам, сейчас оккупанты пытаются их выбить механизированными штурмами.

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"Я думаю, что они, во-первых, потеряли свои позиции. И это не просто позиции, а это сделанные позиции за длительное время, высоты, они потеряли инициативу. А для них, я так понимаю, инициатива важна. Плюс населенный пункт Боровая у них остается как один из важных элементов, потому что это и логистический узел, и в каком-то плане возможность сделать плацдарм для дальнейших каких-то действий. Поэтому, я думаю, они видят, что других вариантов нет, кроме того, что привлекать полноценные механизированные соединения", - пояснил Бородин.

Военный утверждает, что Третья штурмовая сковывает врага, заставляя его привлекать дополнительные силы с других направлений.

"Надо понимать, что тогда, когда мы осуществили операцию, один из важных элементов был в том, чтобы не дать возможности перебрасывать из нашей зоны ответственности, из смежных зон на другие. То есть это была и Курская операция в тот момент, и другие направления, как Покровск, например. И в этом плане мы не только не позволили врагу перекрыть свои силы, но и им пришлось наращивать силы у нас, что уменьшает, соответственно, количество сил противника на других направлениях. Этого, в принципе, мы и хотели. А что касается земли, то вопрос в том, что да, действительно, мы там продвинулись на 2 километра", - сказал защитник.

Он отмечает, что надо понимать, что россияне воюют "более политизированно".

"То есть ему названия нужны, какие-то участки, чтобы сообщить это в СМИ, что они что-то там оккупировали. А если воевать по правилам и с пониманием, то, конечно наша задача - освободить Украину. Но на тактическом уровне часто бывает так, что уничтожить те или иные средства, или освободить высоту важнее в данной кратковременной перспективе", - пояснил спикер.

Война в Украине - ситуация на Харьковщине

В районе Липцев на Харьковщине Силы обороны улучшили свое тактическое положение, из-за чего враг перешел в оборону и отрезан от логистики. Об этом рассказал представитель оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев.

Он отметил, что самая сложная ситуация на Харьковщине остается в Волчанске - там идут постоянно боевые действия, противник постоянно пытается продвигаться в разных районах города.

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