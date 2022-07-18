В городе Торецк Донецкой области в результате обстрела оккупантов погибли шесть человек.
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что утром сегодня, 18 июля, Торецк подвергся обстрелу: в результате попадания снаряда разрушено двухэтажное здание, в котором находились люди.
"Во время проведения поисково-спасательных работ сотрудниками Службы спасения были обнаружены и изъяты тела 5 погибших, спасены из-под завала 3 человека, один из которых скончался в больнице", - констатировали в ГСЧС.
По состоянию на 08:20 поисковые работы были завершены.
Напомним, за минувшие сутки захватчики убили по меньшей мере двух мирных жителей Донетчины. В частности, военные преступления россиян зафиксированы в Авдеевке и Новом Донбассе.