Еще 10 человек получили ранения.

За минувшие сутки захватчики убили по меньшей мере двух мирных жителей Донетчины. В частности, военные преступления россиян зафиксированы в Авдеевке и Новом Донбассе.

Еще 10 человек получили ранения, сообщил утром 18 июля глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По данным Кириленко, в области с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину в результате вражеских обстрелов и бомбежек на Донбассе погибли 625 гражданских, ранены еще 1608. Кириленко добавил, что пока неизвестно количество жертв россиян в Мариуполе и Волновахе.

Россияне без успеха пытаются взять два города на Донбассе

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки. Отмечается, что российские наступательные операции остаются ограничены по размаху и масштабу, а боевые действия к западу от Лисичанска сосредоточены на Северске и Бахмуте.

По данным британской разведки, ВСУ успешно отражают атаки России с тех пор, как Лисичанск был оставлен, а украинская оборонительная линия была укорочена и выпрямлена.

Как писал УНИАН, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, ВСУ остановили попытку РФ завладеть дорогой между Лисичанском и Бахмутом. Украинские защитники плотным огнем остановили эти попытки врага, который вынужден был подвинуться назад.

Отметим, бои вблизи Бахмута становятся все более ожесточенными. Враг рвется в Соледар и соседний Северск.

Вас также могут заинтересовать новости: