Жителей Никопольского района призвали не выходить из домов.

В ночь на 18 июля российские оккупанты обстреляли город Никополь Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

"Город Никополь обстрелян. Сохраняйте спокойствие, не выходите из домов", - возвестил он.

Городской голова Никополя Александр Саюк отметил: "Выясняем подробности, детали позже".

Он также призвал горожан находиться в укрытиях, сохранять спокойствие и ждать следующих сообщений.

"Не публикуйте фото или видео ни на одном из возможных ресурсов!",- напомнил он.

В 22:47 воскресенья, 17 июля, в Никопольском районе Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога - в четвертый раз за последние сутки.

Как писал УНИАН, в течение последней недели Никополь неоднократно страдал от атак оккупантов.

Утром 16 июля российские захватчики ударили из "Градов" по жилым кварталам Никополя. Повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ. Вследствие ударов оккупантов по Никополю погибли два человека, еще один ранен.

Ночью 13 июля россияне также били по Днепропетровщине. 12 июля оккупанты ударили из РСЗО по окрестностям Никополя, вспыхнул пожар.

Вас также могут заинтересовать новости: