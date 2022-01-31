Ранее Рада лишила Януковича статуса президента. Сейчас он скрывается от украинского правосудия в России и судится с парламентом.

Россия может использовать Виктора Януковича, которого Верховная Рада ранее лишила звания президента, для "легализации" своего военного вторжения в Украину.

Такое мнение высказал участник Трехсторонней контактной группы по Донбассу Сергей Гармаш в интервью "Радио Свобода".

"Я думаю, что Виктор Янукович будет использован чисто для того, чтобы направить Путину (опять же это уже было) такую "просьбу" о том, чтобы он вошел. И юридически у Путина "будут" такие основания. Но это если наш суд уже совсем с ума сойдет и вернет Януковичу его полномочия. Я надеюсь, что не настолько уж наши судьи... Не знаю, не буду дипломатично говорить - какие", - сказал Гармаш.

Янукович судится с Радой из-за лишения статуса президента: детали

22 февраля 2014 года после бегства Януковича в Российскую Федерацию Верховная Рада приняла постановление о его самоустранении. Парламент установил, что Янукович "неконституционным способом самоустранился от осуществления конституционных полномочий и является таким, что не выполняет свои обязанности.

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4 февраля 2015 года парламент принял закон о лишении Януковича звания президента Украины.

27 ноября 2021 года пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир анонсировал, что экс-президент Украины Виктор Янукович обжалует в суде постановление Верховной Рады о его отстранении с поста главы государства. 30 декабря стало известно, что Окружной админсуд Киева открыл производство по иску Януковича в Верховную Раду.

Истец просит установить отсутствие у Верховной Рады компетенции (полномочий) на принятие актов о самоустранении президента. Суд назначил рассмотрение дела с вызовом сторон на 16 февраля 2022 года на 10:15.

Недавно стало известно, что Янукович подал в ОАСК еще один иск против парламента.