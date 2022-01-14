Ольга Совгиря напомнила, что парламент лишил Януковича звания президента Украины, приняв действующий ныне закон.

Беглый президент Виктор Янукович подал в Окружной административный суд Киева еще один иск против Верховной Рады.

Об этом представитель ВР в Конституционном суде Ольга Совгиря сообщила в Facebook.

По ее информации, Янукович подал в ОАСК еще один иск против парламента, в котором требует признать отсутствие у Верховной Рады полномочий лишать звания президента Украины в другой способ, кроме как путем импичмента.

Она отмечает, что Окружной административный суд Киева открыл производство по этому делу (№640/39069/21) и назначил дело к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон и проведения судебного заседания.

"То есть решение суда по этому иску может быть принято практически в любой момент", - подчеркнула она.

Читайте такжеМинистр иностранных дел Германии прилетит в Украину накануне визита в РФСовгиря напомнила, что Верховная Рада лишила Януковича звания президента Украины путем принятия Закона Украины от 4 февраля 2015 года (№ 144-VIII), который сейчас действует.

По ее словам, конституционность этого закона была обжалована в Конституционном суде Украины, но КС в декабре 2019 года закрыл производство по этому конституционному представлению, отметив, что "этот спор является правовым, имеет политический характер, а потому не подсуден суду".

Иск Януковича против Рады - что известно

22 февраля 2014 года после бегства Януковича в Российскую Федерацию Верховная Рада приняла постановление о его самоустранении. Парламент установил, что Янукович "неконституционным способом самоустранился от осуществления конституционных полномочий и является таким, что не выполняет свои обязанности.

4 февраля 2015 года парламент принял закон о лишении Януковича звания президента Украины.

27 ноября 2021 года пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир анонсировал, что экс-президент Украины Виктор Янукович обжалует в суде постановление Верховной Рады о его отстранении с поста главы государства.

30 декабря 2021 года Совгиря заявила, что Окружной админсуд Киева открыл производство по иску Януковича Верховной Рады о признании факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий главы государства.

Истец просит установить отсутствие у Верховной Рады компетенции (полномочий) на принятие актов о самоустранении президента.

Суд назначил рассмотрение дела с вызовом сторон на 16 февраля 2022 года на 10:15.

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